Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (8), suspeito de matar a filha de cinco anos enquanto ela dormia, em Ramilândia, no oeste do Paraná.

Segundo a Polícia Militar, o homem confessou o crime e afirmou que estava sob efeito de drogas. Ele também disse à polícia que matou a criança para atingir a mãe dela, que trabalhava naquele momento.

A menina foi encontrada morta pela avó paterna, com sinais de asfixia e marcas no pescoço. Equipes de saúde foram acionadas e confirmaram o óbito.