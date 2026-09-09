Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (8), suspeito de matar a filha de cinco anos enquanto ela dormia, em Ramilândia, no oeste do Paraná.
Segundo a Polícia Militar, o homem confessou o crime e afirmou que estava sob efeito de drogas. Ele também disse à polícia que matou a criança para atingir a mãe dela, que trabalhava naquele momento.
A menina foi encontrada morta pela avó paterna, com sinais de asfixia e marcas no pescoço. Equipes de saúde foram acionadas e confirmaram o óbito.
Inicialmente, o suspeito afirmou que teve um surto psicótico com ideações religiosas. Depois, relatou que a intenção era causar sofrimento à mãe da criança. O caso é investigado como vicaricídio.
Com informações do g1 PR e RPC.