09 de setembro de 2026
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CRIME

Preso homem que sequestrou menina; vítima escapou do carro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CCTV
O homem foi localizado em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, após análise de imagens da Central de Inteligência da Prefeitura do Rio.
O homem foi localizado em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, após análise de imagens da Central de Inteligência da Prefeitura do Rio.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta terça-feira (8), Anderson Rodrigues Leite, suspeito de sequestrar uma adolescente de 15 anos na Zona Norte do Rio.

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O homem foi localizado em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, após análise de imagens da Central de Inteligência da Prefeitura do Rio. Ele foi levado à 23ª DP (Méier), e a prisão temporária foi decretada na madrugada desta quarta-feira (9).

O carro usado no crime foi encontrado estacionado em Irajá, na Zona Norte.

O sequestro ocorreu na sexta-feira (4), quando a adolescente voltava da escola pelo Engenho Novo. Segundo a polícia, o homem a abordou dentro de um carro com vidro fumê e afirmou estar armado. A jovem entregou o celular, mas foi puxada para dentro do veículo.

Enquanto o carro seguia em movimento, a adolescente abriu a porta e pulou. Ela bateu a cabeça e ralou o joelho. Após escapar, correu para um condomínio, enquanto o suspeito fugiu com a bolsa dela.

Com informações do g1.

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