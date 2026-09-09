A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta terça-feira (8), Anderson Rodrigues Leite, suspeito de sequestrar uma adolescente de 15 anos na Zona Norte do Rio.
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O homem foi localizado em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, após análise de imagens da Central de Inteligência da Prefeitura do Rio. Ele foi levado à 23ª DP (Méier), e a prisão temporária foi decretada na madrugada desta quarta-feira (9).
O carro usado no crime foi encontrado estacionado em Irajá, na Zona Norte.
O sequestro ocorreu na sexta-feira (4), quando a adolescente voltava da escola pelo Engenho Novo. Segundo a polícia, o homem a abordou dentro de um carro com vidro fumê e afirmou estar armado. A jovem entregou o celular, mas foi puxada para dentro do veículo.
Enquanto o carro seguia em movimento, a adolescente abriu a porta e pulou. Ela bateu a cabeça e ralou o joelho. Após escapar, correu para um condomínio, enquanto o suspeito fugiu com a bolsa dela.
Com informações do g1.