O Fluminense saiu na frente na briga por uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores. A equipe tricolor venceu o Platense, da Argentina, por 2 a 0, em noite em que dominou o primeiro tempo no Maracanã, mas viu o ritmo cair na etapa final.

O atacante Hulk foi o destaque da partida. O atacante brilhou com uma assistência -para Nonato abrir o placar- e um gol.

O jogo da volta acontece no dia 15, no Ciudad de Vicente López, às 19h. Com o resultado conquistado hoje (8), a equipe carioca pode perder por até um gol de diferença.