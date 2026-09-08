Fluminense bate Platense com brilho de Hulk e se aproxima da semi
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O Fluminense saiu na frente na briga por uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores. A equipe tricolor venceu o Platense, da Argentina, por 2 a 0, em noite em que dominou o primeiro tempo no Maracanã, mas viu o ritmo cair na etapa final.
O atacante Hulk foi o destaque da partida. O atacante brilhou com uma assistência -para Nonato abrir o placar- e um gol.
O jogo da volta acontece no dia 15, no Ciudad de Vicente López, às 19h. Com o resultado conquistado hoje (8), a equipe carioca pode perder por até um gol de diferença.
O Fluminense volta a campo no sábado, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.
Como foi o jogo
Bom início e gol. O Fluminense começou o jogo tendo mais a posse de bola e explorando bem as fragilidades do Platense, que demonstrava dificuldades em achar espaços e construir tramas ofensivas de maior perigo. O time tricolor, por sua vez, apesar de ter boa presença no campo de ataque, pecava no momento de finalizar as jogadas. A equipe da casa conseguiu "destravar" quando Hulk achou Nonato sem marcação e o volante bateu na saída de Cozzani.
Novo cenário. Com a vantagem no placar, o Fluminense se mostrou mais à vontade em campo e conseguiu "empurrar" ainda mais a equipe argentina. O time tricolor teve facilidade para trocar passes e conseguir criar chances. Em uma dessas, Ganso deu uma bela assistência para Hulk, que dominou na área e bateu para fazer o segundo -na comemoração, aplaudiu e limpou a chuteira do camisa 10-, fazendo com que os comandados de Marcão passassem a dominar de vez o duelo.
Tentativa argentina. Na reta final do primeiro tempo, o Fluminense diminuiu a intensidade e passou a ser menos vertical. O Platense tentou aproveitar esse momento para adiantar a linha de marcação, e até conseguiu roubar a bola em áreas perigosas do campo, mas não teve sucesso em furar a marcação tricolor.
Ritmo cai e torcida incentiva. Na volta do intervalo, o duelo se mostrou mais morno, com o Fluminense trocando passes e o Platense mais fechado. A torcida tricolor, então, aumentou o volume para tentar levar mais ânimo à equipe. Quem demonstrou "gostar" do jogo foram os argentinos, que tiveram uma boa chance em jogada pela direita que Sepúlveda quase finalizou na área, mas Milán apareceu para fazer o corte.
Momento de tensão. Apesar da vantagem no placar e de o time ter mais a bola, a torcida tricolor ficou apreensiva em certo momento da partida. Após a parada técnica no segundo tempo, o Platense conseguiu encaixar melhor a transição, rondou a área de Fábio e teve algumas finalizações. Os argentinos presentes também se animaram e cantaram alto, tendo rápida resposta do lado tricolor.
Mudanças. Marcão fez alterações, principalmente, no setor ofensivo, com as entradas de Acosta, Savarino e Cano, na busca de oxigenar o time na pressão da saída de bola adversária, além de novas opções e mais efetividade nos avanços ao ataque. O cenário da partida teve uma leve alterações a favor dos cariocas, mas nada que levasse uma maior tranquilidade.
100 vezes Fluminense
O duelo marcou o 100º jogo do Fluminense na história da Libertadores -foram 11 participações, sendo cinco nesta década, incluindo a campanha do título de 2023.
O jogador com mais duelos no torneio é Martinelli, com 37 jogos, seguindo do goleiro Fábio, com 36, e Paulo Henrique Ganso, com 32 jogos. O artilheiro é Germán Cano, com 17 gols, e Fred, com 15 gols, aparece logo depois na lista.