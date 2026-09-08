Os presidenciáveis Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) elogiaram o afastamento de Andrei Rodrigues do comando da PF (Polícia Federal), determinado nesta terça-feira (8) pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Caiado foi o único a citar nominalmente Mendonça, a quem elogiou pela "decisão firme e corajosa" em postagem na rede social X.

"As instituições de Estado precisam agir com total imparcialidade e respeito rigoroso à Constituição. É assim que uma autoridade de verdade exerce o seu papel. O Brasil precisa de postura firme no STF e em qualquer outra instituição do país", escreveu o candidato do PSD.