A diretoria da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) aprovou o pedido da associação das companhias aéreas para ampliar as operações do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, após as 23h em casos de excepcionalidade. Esse tipo de medida ocorre há anos, mas a partir da interpretação de uma resolução de 2008.

A solicitação abrange exclusivamente voos previamente agendados durante situações de "contingência sistêmica", como após eventos climáticos e problemas operacionais significativos. O novo entendimento é voltado à conclusão parcial ou completa das viagens.

Mesmo com a manutenção do horário de voos das 6h às 23h em dias de normalidade, as associações de moradores têm se posicionado contrariamente à mudança. Há temor de que esse tipo de excepcionalidade se torne mais frequente.