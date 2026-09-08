Moro evita debates e é ironizado ao tentar se colar a Ratinho Jr
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Líder em pesquisas de intenção de voto ao Governo do Paraná, o senador Sergio Moro (PL) cancelou participação em debates e tem evitado críticas ao atual governo, de Ratinho Junior (PSD), cuja gestão beira os 80% de aprovação. O atual governador, por sua vez, é figura onipresente na campanha do deputado federal Sandro Alex (PSD), que se esforça para chegar ao segundo turno concentrando a artilharia no ex-juiz da Lava Jato.
A intenção de Sandro é ultrapassar o deputado estadual Requião Filho (PDT), que aparece em segundo lugar nas pesquisas respaldado pelos votos da esquerda e da centro-esquerda. Para isso, tem buscado tirar votos de Moro, apontado pela campanha do PSD como alguém que, se eleito, vai prejudicar o Paraná "com brigas ideológicas" e criar problemas na relação com o governo federal, na hipótese de vitória do presidente Lula (PT), candidato à reeleição.
A avaliação é de que as candidaturas de Sandro Alex e de Moro disputam eleitorado semelhante, do campo da direita. No segundo turno da eleição de 2022, vencida por Lula (PT) na apuração geral, Jair Bolsonaro (PL) ganhou no Paraná com mais de 60% dos votos.
Em julho e em agosto, duas pesquisas realizadas pela Quaest, registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob os códigos PR-04818/2026 e PR-05388/2026, deram o primeiro lugar a Moro com uma margem confortável.
Em 27 de julho, Moro aparecia com 39%, seguido de Requião Filho (18%), pelo ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), com 12%, e Sandro Alex, com 7%.
No levantamento seguinte, divulgado em 24 de agosto, Greca já havia anunciado apoio a Sandro, se tornando candidato a vice-governador na chapa, e o parlamentar do PSD subiu de 7% para 15%. Moro marcou 37% e Requião Filho obteve 21% das intenções de voto.
A diferença entre Requião e Sandro está no limite máximo da margem de erro (que é de três pontos percentuais para mais ou para menos), quando um empate é considerado improvável.
Na esteira das pesquisas, Moro desistiu dos debates com rivais. Em 9 de agosto, cancelou sua ida à TV Bandeirantes horas antes do programa, que acabou sendo realizado apenas entre Requião Filho e Sandro Alex. Em 26 de agosto, Moro também desistiu do debate na rádio TMC (ex-Transamérica) na véspera da transmissão.
Alegando que a desistência do adversário mudava o formato do debate originalmente planejado, Sandro Alex também não foi, e a TMC realizou uma sabatina com Requião Filho.
Moro tem priorizado uma agenda de viagens pelo interior do Paraná e o corpo a corpo com eleitores. Na propaganda de televisão, o candidato do PL inclui sorrisos e deixa de lado o semblante sisudo da época da magistratura, embora resgate o nome da operação deflagrada em 2014 que o fez nacionalmente conhecido.
"Estamos unidos nesta disputa, direita e centro-direita, com espírito da Lava Jato e a força do Bolsonaro em todo o estado", diz ele.
Antes de se filiar ao PL, Moro estava no União Brasil tentando receber o apoio do PP, mas, na campanha da TV, ele se apresenta como um candidato "sem padrinhos e sem apoio do sistema, o centrão", e cita o PSD. A tentativa é de se contrapor a Sandro Alex, que abocanhou o apoio de siglas como Republicanos, MDB, PSDB e a federação União Progressista.
O ex-juiz não ataca o atual governador, principal liderança do PSD no estado e cabo eleitoral de Sandro Alex. "Quero agradecer ao governador Ratinho Junior, nosso aliado em 2018 e 2022. Daremos continuidade aos bons projetos", diz Moro, ao exibir imagens dele ao lado de Ratinho Junior, cujo governo aparece com 79% de aprovação junto ao eleitorado, segundo pesquisa de agosto da Quaest.
O adversário tratou a propaganda do ex-juiz com ironia. "É isso mesmo, Moro, para dar continuidade a esse trabalho que você mesmo elogia, o meu candidato é o Sandro Alex", diz em um vídeo em rede social Ratinho Junior, que não se licenciou do Palácio Iguaçu.
Na TV, o governador se tornou onipresente na campanha de Sandro Alex e é quem inicia o contato com o eleitor na primeira propaganda levada ao ar. A dupla usa roupas sempre semelhantes -geralmente camisa branca, cinto preto e calça jeans. Também cita o fato de os dois terem trabalhado em rádio antes de entrarem na vida partidária e de serem do interior do estado.
Na campanha de rua, a chapa do PSD ficou temporariamente desfalcada. Greca sofreu uma queda durante uma agenda em Maripá, em 28 de agosto, e precisou ser internado. Em suas redes sociais, o ex-prefeito disse que a queda gerou um hematoma e um inchaço na perna esquerda, mas acrescentou que se recupera bem.
Apesar do leque de aliados regionais, Sandro Alex não tem dobradinha de peso no plano nacional, já que o presidenciável do PSD, Ronaldo Caiado, marca apenas 4% das intenções de voto na mais recente pesquisa Datafolha registrada no TSE (BR-03669/2026).
Em 31 de agosto, quando o candidato a presidente Augusto Cury (Avante) esteve em Curitiba, Sandro Alex foi pessoalmente cumprimentá-lo. O Avante integra a aliança de Sandro no Paraná e Cury passou a ser uma peça relevante no jogo eleitoral, ao surpreender e aparecer em terceiro lugar em pesquisas sobre a corrida ao Planalto, ainda que distante de Lula e Flávio Bolsonaro (PL).
Moro fez agendas casadas com Flávio em São Paulo e também recebeu o presidenciável em Ponta Grossa, em 5 de setembro, durante visita ao preso Filipe Martins, condenado no caso da trama golpista.
O presidente Lula também terá agenda no Paraná, onde será recebido no palanque de Requião Filho. As campanhas estão prevendo um comício para sábado (12), no centro de Curitiba.
Além de Moro, Requião Filho e Sandro Alex, a corrida ao Governo do Paraná tem outros cinco candidatos.
Pesquisa da Quaest, de 24 de agosto, mostra a produtora cultural Tayná Miessa (Unidade Popular) e o advogado Luiz França (Missão) com 1% cada um.
O advogado Alexandre Salomão (Mobiliza), o mecânico Adriano Funileiro (PCO) e o Professor Samuel Mattos (PSTU) não pontuaram.