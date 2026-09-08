Líder em pesquisas de intenção de voto ao Governo do Paraná, o senador Sergio Moro (PL) cancelou participação em debates e tem evitado críticas ao atual governo, de Ratinho Junior (PSD), cuja gestão beira os 80% de aprovação. O atual governador, por sua vez, é figura onipresente na campanha do deputado federal Sandro Alex (PSD), que se esforça para chegar ao segundo turno concentrando a artilharia no ex-juiz da Lava Jato.

A intenção de Sandro é ultrapassar o deputado estadual Requião Filho (PDT), que aparece em segundo lugar nas pesquisas respaldado pelos votos da esquerda e da centro-esquerda. Para isso, tem buscado tirar votos de Moro, apontado pela campanha do PSD como alguém que, se eleito, vai prejudicar o Paraná "com brigas ideológicas" e criar problemas na relação com o governo federal, na hipótese de vitória do presidente Lula (PT), candidato à reeleição.

A avaliação é de que as candidaturas de Sandro Alex e de Moro disputam eleitorado semelhante, do campo da direita. No segundo turno da eleição de 2022, vencida por Lula (PT) na apuração geral, Jair Bolsonaro (PL) ganhou no Paraná com mais de 60% dos votos.