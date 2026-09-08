Léo Jardim salva no fim, e Vasco empata com o Santa Fe
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O Vasco contou com o brilho de Léo Jardim para segurar um empate por 0 a 0 com o Independiente Santa Fe-COL nesta terça-feira, no El Campín, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Daqui a uma semana, o time cruz-maltino decidirá a vaga nas semifinais diante da própria torcida, em São Januário.
Santa Fe e Vasco não saíram do zero na Colômbia, em jogo com chances para os dois lados. O time colombiano foi mais perigoso e abriu o placar no início, mas teve o gol anulado por impedimento. No segundo tempo, o goleiro Léo Jardim fez dois milagres e garantiu o empate para a equipe carioca.
A partida de volta será na próxima terça-feira (15), em São Januário. Uma vitória pelo placar mínimo classifica qualquer um dos times; em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. Na próxima fase, o vencedor enfrentará Boca Juniors-ARG ou São Paulo.
Agora, o Vasco muda o foco para a luta contra o Z4 no Brasileirão. No sábado (12), a equipe tem compromisso contra o Grêmio, em Porto Alegre, e precisa somar pontos para deixar a 17ª posição do campeonato. Já o Santa Fe enfrenta o Deportes Tolima pelo Campeonato Colombiano, na sexta-feira (11).
Como foi o jogo
O Santa Fe assustou o Vasco no início e balançou as redes, mas a arbitragem anulou o gol. Após cobrança de falta ensaiada, o zagueiro Ivan Scarpeta ganhou no alto e marcou de cabeça, aos sete minutos de jogo. O VAR, no entanto, confirmou impedimento do atleta do time colombiano.
Começo movimentado também teve um "quase gol" bizarro de Léo Jardim. Aos nove minutos, o goleiro vascaíno cobrou tiro de meta com muita força e quase enganou o seu companheiro de posição, Weimar Asprilla, que se recuperou após o quique da bola e desviou pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Asprilla fez bonito e defendeu um bom cabeceio de Claudio Spinelli.
A resposta do Santa Fe foi imediata. Aos 12 minutos, Helibelton Palacios recebeu excelente passe de Franco Fagúndez por trás da defesa, avançou sozinho e ficou cara a cara com Léo Jardim. O lateral-direito, no entanto, chutou de bico e mandou por cima da meta.
Depois de um início agitado, as equipes só voltaram a dar as caras após o intervalo. O Santa Fe foi o primeiro a arriscar no segundo tempo, com Rodallega. Depois, Nuno Moreira tentou chutar de muito longe e viu Asprilla defender em dois tempos, com alguma dificuldade. Aos 18 minutos, Spinelli deu chapéu em zagueiro e fez ótima jogada, mas finalizou mal e desperdiçou grande chance frente a frente com Asprilla.
Léo Jardim salvou o Vasco no fim com dois milagres. Aos 43 minutos do segundo tempo, Fagúndez subiu sozinho após cobrança de escanteio e exigiu grande intervenção do goleiro cruz-maltino. No escanteio seguinte, em jogada quase idêntica, Rodallega conferiu de cabeça, e o camisa 1 brilhou mais uma vez. No rebote, a defesa carioca afastou para longe.