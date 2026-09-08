O Vasco contou com o brilho de Léo Jardim para segurar um empate por 0 a 0 com o Independiente Santa Fe-COL nesta terça-feira, no El Campín, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Daqui a uma semana, o time cruz-maltino decidirá a vaga nas semifinais diante da própria torcida, em São Januário.

Santa Fe e Vasco não saíram do zero na Colômbia, em jogo com chances para os dois lados. O time colombiano foi mais perigoso e abriu o placar no início, mas teve o gol anulado por impedimento. No segundo tempo, o goleiro Léo Jardim fez dois milagres e garantiu o empate para a equipe carioca.

A partida de volta será na próxima terça-feira (15), em São Januário. Uma vitória pelo placar mínimo classifica qualquer um dos times; em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. Na próxima fase, o vencedor enfrentará Boca Juniors-ARG ou São Paulo.