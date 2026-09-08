Real Madrid bate Inter em sua estreia na Champions
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O placar do Bernabéu apontou 2 a 1 ao fim da partida entre Real Madrid e Inter de Milão, na noite de terça-feira (8), em Madri, mas poderia ter exibido números bem maiores. As duas equipes perderam muitas chances claras de gol, e os donos da casa foram levemente mais eficientes para aproveitar falhas do adversário.
O jogo fez parte do primeiro dia de disputas da fase de liga da Champions League. Nessa etapa, cada time entra em campo oito vezes, com uma tabela de classificação única. Os oito primeiros vão direto para as oitavas de final. Os 16 subsequentes disputam um mata-mata preliminar para entrar nas oitavas.
O Real obteve seus três primeiros pontos em uma jornada na qual apresentou problemas defensivos. Os comandados de José Mourinho eram pressionados pela Inter quando tiveram uma ajuda para abrir o placar. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Curtis e Bisseck se atrapalharam na saída de bola, e Brahim Díaz deixou Mbappé na cara do gol.
Pouco depois, novo erro da formação italiana na saída deixou a partida bem encaminhada para os anfitriões. Aos 23, o goleiro Josep Martínez tentou uma desastrada finta em Valverde. O atacante uruguaio conseguiu tocar na bola, que rolou para o fundo da rede do envergonhado guarda-metas espanhol.
A partir daí, o time branco se juntou ao azul e preto no desperdício de oportunidades. A Inter partiu ao ataque tentando ressurgir no jogo e deixou espaços para contragolpes. A partida ficou muito aberta. Courtois fazia excelentes defesas de um lado. Martínez, após a falha grosseira, ia bem do outro e contava com escolhas questionáveis dos adversários.
O duelo tomou nova forma quando a equipe dirigida por Christian Chivu finalmente conseguiu superar Courtois, aos 32 do segundo tempo. Lautaro Martínez recebeu de Bisseck na ponta direita e fez cruzamento rasteiro. O brasileiro Carlos Augusto apareceu bem na entrada da pequena área para executar desvio com o pé direito.
A Inter procurou pressionar nos instantes finais, porém o Real Madrid, com mexidas defensivas, adotou um comportamento mais defensivo e conseguiu sustentar a vantagem. No último lance de perigo da formação milanesa, aos 45, Courtois voltou a mostrar sua agilidade para bloquear o chute de Mkhitaryan.
Haaland define triunfo do City em Portugal
O Manchester City contou com o faro de gol de Erling Haaland para estrear com vitória na edição 2026/27 da principal competição europeia. O centroavante norueguês foi o responsável pelas finalizações que definiram a vitória por 2 a 0 do time inglês sobre o Porto, no Estádio do Dragão, no Porto.
O placar começou a ser construído aos dois minutos do segundo tempo, quando Enzo Fernández recebeu de Cherki e fez bom cruzamento para cabeceio de Haaland. Já nos acréscimos, aos 46, o camisa 9 recebeu de Aït-Nouri e, como é sua característica, não perdeu tempo para bater. De primeira, usou o pé esquerdo para matar o jogo.
A terça-feira de Liga dos Campeões teve ainda AEK 1 x 0 Lask, Brugge 2 x 3 Aston Villa, Lille 2 x 3 Betis e Borussia Dortmund 3 x 2 Villarreal.
O torneio terá sequência na quarta (9) com Barcelona x Feyenoord, Stuttgart x Viking, Paris Saint-Germain x Slovan Bratislava, Liverpool x Atlético de Madrid, Sporting x Galatasaray e Napoli x Arsenal.