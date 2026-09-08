O placar do Bernabéu apontou 2 a 1 ao fim da partida entre Real Madrid e Inter de Milão, na noite de terça-feira (8), em Madri, mas poderia ter exibido números bem maiores. As duas equipes perderam muitas chances claras de gol, e os donos da casa foram levemente mais eficientes para aproveitar falhas do adversário.

O jogo fez parte do primeiro dia de disputas da fase de liga da Champions League. Nessa etapa, cada time entra em campo oito vezes, com uma tabela de classificação única. Os oito primeiros vão direto para as oitavas de final. Os 16 subsequentes disputam um mata-mata preliminar para entrar nas oitavas.

O Real obteve seus três primeiros pontos em uma jornada na qual apresentou problemas defensivos. Os comandados de José Mourinho eram pressionados pela Inter quando tiveram uma ajuda para abrir o placar. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Curtis e Bisseck se atrapalharam na saída de bola, e Brahim Díaz deixou Mbappé na cara do gol.