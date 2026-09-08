Santos encaminha contratação de Cebolinha e avalia Coutinho
| Tempo de leitura: 1 min
O atacante Everton Cebolinha, 30 anos, está próximo de se tornar o novo reforço do Santos. As negociações com o jogador estão avançadas. A pedido de Neymar, o clube também avalia a contratação de Philippe Coutinho.
Revelado pelo Grêmio, Cebolinha chegou a negociar sua volta ao time gaúcho, mas o negócio não avançou. Ele vinha sendo pouco aproveitado pelo Flamengo, com 12 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, um gol marcado e duas assistências, segundo o site Ogol, especializado em estatísticas.
O atacante também tem passagens pela seleção brasileira e foi campeão da Copa América de 2019, competição na qual teve papel de destaque.
A negociação está sendo conduzida pelo presidente do clube, Marcelo Teixeira, e por Alexandre Mattos, executivo de futebol.
Já Philippe Coutinho, 34, é um nome ainda em fase de avaliação. Ele jogou por Barcelona, Liverpool e Bayern München e está sem clube desde fevereiro, após o fim de sua passagem pelo Vasco. Na ocasião, ele anunciou sua saída do time carioca -onde foi formado- alegando que estava "cansado mentalmente" e que iria cuidar da saúde mental.
Durante cerca de dois anos no Vasco, marcou 17 gols e chegou a uma final de Copa do Brasil -perdeu o título para o Corinthians.
Nas redes sociais, Neymar confirmou que deseja levar o meia para o Santos e comentou outros jogadores que indicou à diretoria do Peixe. "Um já tem 20 gols, que é o Gabigol. Arthur dispensa comentários na posição que exerce. Coutinho, meu sonho", afirmou o atacante do Santos.
O Santos ocupa a 13ª posição no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos (8 vitórias em 25 jogos). O primeiro time na zona de rebaixamento é o Vasco, com 25 pontos.