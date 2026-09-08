O atacante Everton Cebolinha, 30 anos, está próximo de se tornar o novo reforço do Santos. As negociações com o jogador estão avançadas. A pedido de Neymar, o clube também avalia a contratação de Philippe Coutinho.

Revelado pelo Grêmio, Cebolinha chegou a negociar sua volta ao time gaúcho, mas o negócio não avançou. Ele vinha sendo pouco aproveitado pelo Flamengo, com 12 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro, um gol marcado e duas assistências, segundo o site Ogol, especializado em estatísticas.

O atacante também tem passagens pela seleção brasileira e foi campeão da Copa América de 2019, competição na qual teve papel de destaque.