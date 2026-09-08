O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Edson Fachin, afirmou nesta terça-feira (8) que o Judiciário brasileiro está à altura dos desafios. O ministro não mencionou diretamente a crise enfrentada por ele na condução da corte diante da disputa entre Alexandre de Moraes e André Mendonça.

"Os dias de hoje reclamam diálogo permanente, que tenhamos uma resposta à altura dos desafios, e eu estou plenamente convencido de que o Poder Judiciário brasileiro está à altura dos desafios que se apresentam no momento contemporâneo", disse.

O ministro discursou em encerramento de evento no CNJ (Conselho Nacional de Justiça), do qual também é presidente.