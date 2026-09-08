AGU vê prerrogativa da Presidência ao recorrer contra Mendonça
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A AGU (Advocacia-Geral da União) recorreu, nesta terça-feira (8), da decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça que determinou o afastamento do diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues, do cargo.
De acordo com o pedido feito pelo órgão, seria de prerrogativa da Presidência da República indicar e demitir o diretor-geral da PF, não de um ministro do STF.
Mendonça retirou Andrei do cargo depois de a PF ter produzido um relatório interno usado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para pedir uma investigação contra ele.
No documento da PF, foram sugeridos crimes de abuso de autoridade, improbidade administrativa e de responsabilidade na condução do caso do Banco Master e do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
O ministro do STF é visto como forte aliado do chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias. Mendonça atuou abertamente em favor da indicação dele à Suprema Corte.
Na decisão desta terça, Mendonça usou termos como surreal e inimaginável para descrever o material produzido pela Polícia Federal e até ironizou seu teor ao usar aspas quando o classifica como documento.
Mendonça ainda disse que o relatório revelou que ele e Messias foram alvo de monitoramento pela PF, por pelo menos 30 dias, ainda neste ano.
O documento da polícia também acusou Mendonça de ter agido para direcionar as investigações contra Moraes e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), "com quebra da imparcialidade judicial e favorecimento a determinados grupos políticos".
A acusação de abuso de autoridade ocorreu depois que Mendonça tornou públicas apurações da PF que identificaram Moraes como interlocutor do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O relator sinalizou disposição para levar ao plenário a possibilidade de abrir uma investigação formal contra o colega.