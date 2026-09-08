A AGU (Advocacia-Geral da União) recorreu, nesta terça-feira (8), da decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça que determinou o afastamento do diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Rodrigues, do cargo.

De acordo com o pedido feito pelo órgão, seria de prerrogativa da Presidência da República indicar e demitir o diretor-geral da PF, não de um ministro do STF.

Mendonça retirou Andrei do cargo depois de a PF ter produzido um relatório interno usado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para pedir uma investigação contra ele.