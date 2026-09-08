Perseguição termina com adolescente morto após batida
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Uma viatura da Guarda Civil Municipal bateu em uma moto com dois adolescentes de 16 anos durante uma perseguição na tarde desta segunda-feira (7), em São José dos Campos, no interior de São Paulo.
Um deles morreu no local. Os nomes dos adolescentes não foram divulgados. A abordagem ocorreu na região do Campo dos Alemães.
Os agentes deram ordem de parada após perceberem que o condutor não usava capacete e a moto estava sem placa.
O adolescente fugiu em alta velocidade e a perseguição durou cerca de 20 minutos, até chegar ao bairro Dom Pedro.
A viatura bateu na motocicleta e, na sequência, atingiu o muro de uma residência. O adolescente que estava na garupa morreu no local.
O condutor foi socorrido e permaneceu internado. Um guarda municipal sofreu ferimentos na cabeça e também foi levado ao hospital. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista da viatura afirmou que os freios não responderam no momento da colisão.
A Polícia Civil de São José dos Campos investiga as circunstâncias da batida.
A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que a motocicleta havia sido furtada recentemente e foi recuperada pela polícia.
O adolescente que conduzia o veículo foi apreendido e encaminhado ao Ministério Público. Ele é investigado por atos infracionais equivalentes a receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e direção sem habilitação.
A Prefeitura informou que a Guarda Civil Municipal colabora com as investigações.