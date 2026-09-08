BOLA DE OURO
Lorena é única brasileira indicada a melhor jogadora
da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
| Tempo de leitura: 1 min
O Bola de Ouro divulgou nesta terça-feira (8) as 30 indicadas ao prêmio de melhor jogadora da temporada, com apenas uma brasileira. A premiação é organizada pela revista francesa France Football.
A goleira Lorena é a única representante do Brasil. Ela também concorre ao prêmio de melhor arqueira da temporada.
Vencedora das últimas três edições, Aitana Bonmatí não foi indicada este ano. Ela sofreu uma lesão na perna em dezembro do ano passado e perdeu o restante da temporada.
O Flamengo disputa o prêmio de 'Clube do Ano'. O Brasil não tem representantes nas categorias melhor técnico, goleiro e jogadores sub-21.
A cerimônia de premiação será no dia 26 de outubro. O evento será em Londres, na Inglaterra.
Veja as indicadas a jogadora do ano
- Selma Bacha (Lyon)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Klara Buhl (Bayern Munique)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (América-MEX)
- Kersin Caspaij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Cata Coll (Barcelona)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Carolina Graham Hansen (Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern de Munique)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (Barcelona)
- Lorena (Kansas City Current)
- Melvine Malard (Manchester United)
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Wendie Renard (Lyon)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern de Munique)
- Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
- Tessa Wullaert (Inter de Milão/Como)