Vini Jr. e mais 2 brasileiros concorrem à Bola de Ouro
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A revista France Football divulgou nesta terça-feira (8) 30 indicados à Bola de Ouro, prêmio dado aos melhores da última temporada no futebol. A cerimônia de premiação será no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.
O Brasil tem 3 jogadores indicados. São eles: Vini Jr, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Raphinha foi deixado de fora da lista.
O PSG foi o time com mais indicados. Nove deles estiveram na temporada passada atual pelo clube: Kvaratskhelia, Fabian Ruíz, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Pacho, Dembélé, Hakimi e Marquinhos. Recém-chegado, o espanhol Ferran Torres também está na lista pelo ciclo que fez com o Barcelona e na seleção espanhola.
Cristiano Ronaldo é ausência na lista de indicados — ele não participa desde a edição de 2022. Lionel Messi, por outro lado, aparece entre os 30 selecionados e volta após ficar de fora em 2024 e 2025. O argentino venceu a edição de 2023.
O Flamengo disputa o prêmio de 'Clube do Ano'. O Brasil não tem representantes nas categorias de melhor técnico, melhor goleiro e jogadores sub-21.
Indicados a melhor do mundo
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Luis Díaz (Bayern de Munique)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Marquinhos (PSG)
- Sadio Mané (Al-Nassr)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Willian Pacho (PSG)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City/Barcelona)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
- Fabian Ruíz (PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Ferran Torres (Barcelona/PSG)
E no feminino?
A goleira Lorena é a única representante do Brasil. Ela também concorre ao prêmio de melhor arqueira da temporada. O Brasil não tem indicações nas categorias de melhor time feminino, melhor técnica e melhor jogadora sub-21.
Vencedora das últimas três edições, Aitana Bonmatí não foi indicada este ano. Ela sofreu uma lesão na perna em dezembro do ano passado e perdeu o restante da temporada.
Indicadas a jogadoras do ano
- Selma Bacha (Lyon)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Klara Buhl (Bayern Munique)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (América-MEX)
- Kersin Caspaij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Cata Coll (Barcelona)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Carolina Graham Hansen (Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern de Munique)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (Barcelona)
- Lorena (Kansas City Current)
- Melvine Malard (Manchester United)
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Wendie Renard (Lyon)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern de Munique)
- Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
- Tessa Wullaert (Inter de Milão/Como)