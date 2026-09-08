08 de setembro de 2026
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FUTEBOL

Vini Jr. e mais 2 brasileiros concorrem à Bola de Ouro

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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CBF
Vini Jr (Real Madrid) é um dos indicados ao Bola de Ouro
Vini Jr (Real Madrid) é um dos indicados ao Bola de Ouro

A revista France Football divulgou nesta terça-feira (8) 30 indicados à Bola de Ouro, prêmio dado aos melhores da última temporada no futebol. A cerimônia de premiação será no dia 26 de outubro, em Londres, na Inglaterra.

O Brasil tem 3 jogadores indicados. São eles: Vini Jr, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Raphinha foi deixado de fora da lista.

O PSG foi o time com mais indicados. Nove deles estiveram na temporada passada atual pelo clube: Kvaratskhelia, Fabian Ruíz, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Pacho, Dembélé, Hakimi e Marquinhos. Recém-chegado, o espanhol Ferran Torres também está na lista pelo ciclo que fez com o Barcelona e na seleção espanhola.

Cristiano Ronaldo é ausência na lista de indicados — ele não participa desde a edição de 2022. Lionel Messi, por outro lado, aparece entre os 30 selecionados e volta após ficar de fora em 2024 e 2025. O argentino venceu a edição de 2023.

O Flamengo disputa o prêmio de 'Clube do Ano'. O Brasil não tem representantes nas categorias de melhor técnico, melhor goleiro e jogadores sub-21.

Indicados a melhor do mundo

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Luis Díaz (Bayern de Munique)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Harry Kane (Bayern de Munique)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Marquinhos (PSG)
  • Sadio Mané (Al-Nassr)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milão)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • João Neves (PSG)
  • Michael Olise (Bayern de Munique)
  • Willian Pacho (PSG)
  • Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Rodri (Manchester City/Barcelona)
  • Dayot Upamecano (Bayern de Munique)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Vitinha (PSG)
  • Fabian Ruíz (PSG)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Ferran Torres (Barcelona/PSG)

E no feminino?

A goleira Lorena é a única representante do Brasil. Ela também concorre ao prêmio de melhor arqueira da temporada. O Brasil não tem indicações nas categorias de melhor time feminino, melhor técnica e melhor jogadora sub-21.

Vencedora das últimas três edições, Aitana Bonmatí não foi indicada este ano. Ela sofreu uma lesão na perna em dezembro do ano passado e perdeu o restante da temporada.

Indicadas a jogadoras do ano

  • Selma Bacha (Lyon)
  • Barbra Banda (Orlando Pride)
  • Klara Buhl (Bayern Munique)
  • Esmee Brugts (Barcelona)
  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Scarlett Camberos (América-MEX)
  • Kersin Caspaij (Manchester City)
  • Temwa Chawinga (Kansas City Current)
  • Cata Coll (Barcelona)
  • Melchie Dumornay (Lyon)
  • Carolina Graham Hansen (Barcelona)
  • Alex Greenwood (Manchester City)
  • Patri Guijarro (Barcelona)
  • Pernille Harder (Bayern de Munique)
  • Yui Hasegawa (Manchester City)
  • Rose Lavelle (Gotham FC)
  • Mapi León (Barcelona)
  • Lorena (Kansas City Current)
  • Melvine Malard (Manchester United)
  • Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
  • Ewa Pajor (Barcelona)
  • Vivianne Miedema (Manchester City)
  • Claudia Pina (Barcelona)
  • Alexia Putellas (Barcelona)
  • Wendie Renard (Lyon)
  • Alessia Russo (Arsenal)
  • Khadija Shaw (Manchester City)
  • Momoko Tanikawa (Bayern de Munique)
  • Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
  • Tessa Wullaert (Inter de Milão/Como)

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