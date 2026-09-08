08 de setembro de 2026
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FUTEBOL

Veja onde assistir às quartas da Libertadores e da Sul-Americana

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Taças Libertadores e Sul-Americana
Taças Libertadores e Sul-Americana

As quartas de final da Libertadores começam nesta terça (8), com a estreia do Fluminense diante do Platense. Palmeiras, Corinthians e Flamengo completam a lista de brasileiros que seguem vivos na competição e brigam por uma vaga na semifinal.

Na Sul-Americana, o Brasil também tem quatro representantes. Vasco, São Paulo, Santos e Atlético-MG entram em campo a partir desta terça pelos jogos de ida, em busca de vantagem para os confrontos de volta, marcados para a próxima semana.

Veja abaixo os horários (de Brasília) e onde assistir a cada partida.

Libertadores

Terça (8)
19h - Fluminense x Platense - ESPN

Quarta (9)
19h - Palmeiras x LDU Quito - Paramount+
21h30 - Estudiantes x Corinthians - Globo, GE TV e Paramount+

Quinta (10)
21h30 - Independiente del Valle x Flamengo - ESPN

Os jogos de volta acontecem entre os dias 15 e 17 de setembro.

Sul-Americana

Terça (8)
19h - Independiente Santa Fé x Vasco - Paramount+
21h30 - Boca Juniors x São Paulo - SBT e ESPN

Quarta (9)
19h - Santos x Atlético-MG - ESPN

Quinta (10)
21h30 - Cienciano x Montevideo City Torque - Paramount+

Os confrontos de volta ocorrem entre os dias 15 e 17 de setembro.

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