Tarcísio de Freitas aparece com 42% das intenções de voto para o governo de São Paulo, contra 27% de Fernando Haddad, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8).
O levantamento ouviu 1.800 pessoas entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-00959/2026.
Na pesquisa estimulada, Policial Edjane, Vera Lúcia, Izadora Dias e Carlos Machado têm 1% cada. Vivian Mendes aparece com 0%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 13%, enquanto 14% estão indecisos.
No levantamento espontâneo, Tarcísio tem 22% e Haddad, 10%. Brancos, nulos e quem não pretende votar somam 4%, e 64% estão indecisos.
Em um eventual segundo turno entre os dois, Tarcísio registra 48% e Haddad, 31%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 11%, e 10% estão indecisos.
Sobre a definição do voto, 69% afirmam que a escolha é definitiva, enquanto 31% ainda podem mudar de candidato até a eleição, marcada para 4 de outubro.
Na rejeição, 57% dizem conhecer Haddad e não votar nele, contra 37% de Tarcísio. Entre os demais candidatos, os índices de “conhece e não votaria” são de 8% para Policial Edjane, 8% para Vera Lúcia, 14% para Carlos Machado e 8% para Izadora Dias.
Com informações do g1.