Tarcísio de Freitas aparece com 42% das intenções de voto para o governo de São Paulo, contra 27% de Fernando Haddad, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8).

O levantamento ouviu 1.800 pessoas entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-00959/2026.

Na pesquisa estimulada, Policial Edjane, Vera Lúcia, Izadora Dias e Carlos Machado têm 1% cada. Vivian Mendes aparece com 0%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 13%, enquanto 14% estão indecisos.