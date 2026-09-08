08 de setembro de 2026
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GOVERNO DE SP

Tarcísio lidera disputa com 42%, contra 27% de Haddad

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via CNN
No levantamento espontâneo, Tarcísio tem 22% e Haddad, 10%.
No levantamento espontâneo, Tarcísio tem 22% e Haddad, 10%.

Tarcísio de Freitas aparece com 42% das intenções de voto para o governo de São Paulo, contra 27% de Fernando Haddad, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (8).

O levantamento ouviu 1.800 pessoas entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-00959/2026.

Na pesquisa estimulada, Policial Edjane, Vera Lúcia, Izadora Dias e Carlos Machado têm 1% cada. Vivian Mendes aparece com 0%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 13%, enquanto 14% estão indecisos.

No levantamento espontâneo, Tarcísio tem 22% e Haddad, 10%. Brancos, nulos e quem não pretende votar somam 4%, e 64% estão indecisos.

Em um eventual segundo turno entre os dois, Tarcísio registra 48% e Haddad, 31%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 11%, e 10% estão indecisos.

Sobre a definição do voto, 69% afirmam que a escolha é definitiva, enquanto 31% ainda podem mudar de candidato até a eleição, marcada para 4 de outubro.

Na rejeição, 57% dizem conhecer Haddad e não votar nele, contra 37% de Tarcísio. Entre os demais candidatos, os índices de “conhece e não votaria” são de 8% para Policial Edjane, 8% para Vera Lúcia, 14% para Carlos Machado e 8% para Izadora Dias.

Com informações do g1.

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