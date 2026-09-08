A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um menino de sete anos. O corpo foi encontrado em uma casa de Cidade São Mateus, na zona leste da capital paulista, na noite desta segunda-feira (7). Familiares suspeitam que ele tenha tentado reproduzir um desafio visto em um celular.
O aparelho que o menino usava foi apreendido nesta terça-feira (8). A polícia aguarda os laudos da perícia e do IML (Instituto Médico Legal).
Testemunhas contaram à polícia que o menino estava em casa e brincava com uma vizinha de 9 anos. Após a menina ir embora, ele pediu um lanche à mãe e fez uma referência a uma brincadeira de "pular de um penhasco".
Pouco depois, a mãe encontrou o filho suspenso por uma corda.
A mulher resgatou a criança e familiares o levaram ao Pronto Atendimento São Mateus. O menino sofreu uma parada cardiorrespiratória e os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu.
Os tios disseram à polícia que o menino pode ter visto vídeos de desafios na internet pelo celular da vizinha e tentado reproduzir uma das cenas.
A mãe da menina também prestou depoimento e negou a possibilidade. Ela afirmou que a filha não levou celular para a casa e deixou o imóvel quando o menino ainda estava bem.
A Polícia Civil realizou uma inspeção preliminar na residência e encontrou pedaços da corda e um armário sobre o qual o objeto estava apoiado. O caso foi registrado como morte suspeita e acidental.