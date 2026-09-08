09 de setembro de 2026
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SUCESSO DA TV

Globo confirma e estreia de Avenida Brasil já tem previsão; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Gshow
O anúncio foi feito nas redes sociais da Globo, que publicou cenas da novela original, atualmente reprisada no 'Vale a Pena Ver de Novo'.
O anúncio foi feito nas redes sociais da Globo, que publicou cenas da novela original, atualmente reprisada no 'Vale a Pena Ver de Novo'.

A Globo confirmou nesta terça-feira (8) que “Avenida Brasil 2” será a próxima novela das nove da emissora, com estreia prevista para janeiro de 2027.

O anúncio foi feito nas redes sociais da Globo, que publicou cenas da novela original, atualmente reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”.

A continuação será exibida após “Quem Ama Cuida”, atual novela das nove. A emissora ainda não informou detalhes sobre a trama, elenco ou início das gravações.

João Emanuel Carneiro, autor da novela original, também será responsável pela continuação. A Globo ainda não confirmou quais personagens e atores estarão na nova produção.

Exibida em 2012, “Avenida Brasil” acompanha Nina, interpretada por Débora Falabella, em sua busca por vingança contra Carminha, vivida por Adriana Esteves.

A estreia de “Avenida Brasil 2” está prevista para janeiro de 2027, sem data exata definida.

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