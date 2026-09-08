A Globo confirmou nesta terça-feira (8) que “Avenida Brasil 2” será a próxima novela das nove da emissora, com estreia prevista para janeiro de 2027.
O anúncio foi feito nas redes sociais da Globo, que publicou cenas da novela original, atualmente reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”.
A continuação será exibida após “Quem Ama Cuida”, atual novela das nove. A emissora ainda não informou detalhes sobre a trama, elenco ou início das gravações.
João Emanuel Carneiro, autor da novela original, também será responsável pela continuação. A Globo ainda não confirmou quais personagens e atores estarão na nova produção.
Exibida em 2012, “Avenida Brasil” acompanha Nina, interpretada por Débora Falabella, em sua busca por vingança contra Carminha, vivida por Adriana Esteves.
A estreia de “Avenida Brasil 2” está prevista para janeiro de 2027, sem data exata definida.
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