A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro do Aquipta (atogepanto), medicamento de uso oral da farmacêutica AbbVie para tratamento de enxaqueca.

O comprimido é indicado para adultos que têm pelo menos quatro episódios mensais de enxaqueca e respondem insuficientemente aos tratamentos disponíveis.

O atogepanto bloqueia uma via envolvida na transmissão da dor, prevenindo as crises.