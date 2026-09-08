Anvisa aprova novo medicamento para prevenção da enxaqueca
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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro do Aquipta (atogepanto), medicamento de uso oral da farmacêutica AbbVie para tratamento de enxaqueca.
O comprimido é indicado para adultos que têm pelo menos quatro episódios mensais de enxaqueca e respondem insuficientemente aos tratamentos disponíveis.
O atogepanto bloqueia uma via envolvida na transmissão da dor, prevenindo as crises.
O registro foi publicado nesta terça-feira (8) no Diário Oficial da União, mas ainda não há data para a chegada do medicamento às farmácias do país. O preço também não foi definido, pois depende de análise da CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos).
Segundo Fernando Mos, diretor médico AbbVie Brasil, o Aquipta já é usado nos Estados Unidos e na Europa.
A aprovação do atogepanto pela Anvisa se baseou nos resultados dos estudos de fase 3 ADVANCE e PROGRESS, que avaliaram eficácia, segurança e tolerabilidade do remédio em adultos com enxaqueca episódica e crônica.
O ADVANCE avaliou 910 participantes que usaram atogepanto 60 mg uma vez ao dia. O estudo demonstrou redução média de 4,1 dias mensais de enxaqueca, comparada a 2,5 dias no grupo placebo. Além disso, 59% dos pacientes relataram redução de pelo menos 50% na frequência das crises, contra 29% no placebo.
O PROGRESS analisou 778 adultos com enxaqueca crônica durante 12 semanas. As pessoas tratadas com atogepanto 60 mg uma vez ao dia apresentaram redução média de 6,9 dias mensais de enxaqueca, comparada a 5,1 dias do grupo placebo, além de melhora na qualidade de vida.
Em ambos os estudos, o perfil de segurança foi consistente. Houve predomínio de eventos adversos leves a moderados, como náusea, constipação e fadiga.
A enxaqueca é uma doença neurológica incapacitante, caracterizada por crises recorrentes de dor de cabeça de intensidade moderada a grave.
A condição costuma ser acompanhada de enjoo, vômitos e sensibilidade à luz e ao som. Afeta cerca de 15% da população mundial e apresenta impacto significativo na qualidade de vida, além de repercussões no trabalho, na vida social e no uso de serviços de saúde.
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