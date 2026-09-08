Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira (8) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o escritor Augusto Cury (Avante) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em simulações de segundo turno para a Presidência da República. Os resultados estão dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
No confronto entre Flávio e Lula, o senador registra 46% das intenções de voto, contra 45% do presidente. No levantamento anterior, Lula tinha 46% e Flávio, 45%.
Em um cenário testado pela primeira vez, Cury aparece com 45%, enquanto Lula soma 43%. Já contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente tem 46%, ante 43% do ex-governador de Goiás.
Lula mantém vantagem em outros dois cenários de segundo turno. O presidente registra 47% contra 40% de Romeu Zema (Novo) e 47% contra 39% de Renan Santos (Missão).
No primeiro turno, Lula aparece com 39%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Flávio subiu de 33% para 35%. A diferença de quatro pontos entre os dois está dentro da margem de erro. Cury aparece com 9%, ante 11% no levantamento anterior, enquanto Caiado tem 4%, contra 5%.
A pesquisa ouviu 2.002 eleitores por telefone entre 4 e 7 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06790/2026.