Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira (8) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o escritor Augusto Cury (Avante) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em simulações de segundo turno para a Presidência da República. Os resultados estão dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

No confronto entre Flávio e Lula, o senador registra 46% das intenções de voto, contra 45% do presidente. No levantamento anterior, Lula tinha 46% e Flávio, 45%.

Em um cenário testado pela primeira vez, Cury aparece com 45%, enquanto Lula soma 43%. Já contra Ronaldo Caiado (PSD), o presidente tem 46%, ante 43% do ex-governador de Goiás.