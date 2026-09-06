Um jovem de 19 anos baleado em diferentes partes do corpo procurou ajuda de bombeiros durante o atendimento a um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (6), em Lages, na Serra de Santa Catarina.

Os socorristas atendiam três pessoas após um carro bater contra uma araucária na Avenida Presidente Vargas, no bairro Coral. O acidente aconteceu às 4h30.

Uma mulher de 25 anos sofreu escoriações no rosto e apresentava sinais de traumatismo craniano moderado. Ela foi encaminhada consciente, mas confusa, ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. O motorista, de 20 anos, também foi levado para atendimento médico. A outra passageira ficou presa às ferragens, sofreu fraturas e foi encaminhada a uma unidade de saúde após ser retirada do veículo.