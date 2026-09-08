O streamer Adalton Rodrigues Junior, conhecido como Lodk, afirmou que se arrepende do acidente que provocou a amputação do dedo anelar da mão direita durante uma transmissão ao vivo nos arredores do Rock in Rio. Após passar por cirurgia, ele recebeu alta e disse que pretende ter mais cautela durante as próximas lives.
Lodk e um amigo procuravam possíveis falhas na segurança do festival para produzir conteúdo. Embora tivessem ingressos para o evento, os dois decidiram verificar pontos do perímetro da Cidade do Rock antes de entrar.
Durante a ação, o anel usado pelo streamer ficou preso numa grade, junto com o dedo. Segundo ele, só percebeu a gravidade do ferimento quando o amigo o alertou. Lodk deixou o local de mototáxi e foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde passou pela primeira cirurgia da vida.
O streamer afirmou que não sentiu muita dor no momento do acidente e manteve o bom humor nas redes sociais, onde divulgou “festa de despedida do dedo” usando um de brinquedo.
Apesar da perda, Lodk afirmou que continuará fazendo transmissões nas ruas e que pretende reduzir a exposição a situações de risco durante a produção de conteúdo.
Em nota, o Rock in Rio lamentou o acidente e afirmou que a área acessada pelo streamer integra o perímetro da Cidade do Rock, mas não é destinada à entrada do público. Segundo a organização, o local tem câmeras de monitoramento e acesso restrito a pessoas autorizadas e credenciadas.
Com informações do g1.