O streamer Adalton Rodrigues Junior, conhecido como Lodk, afirmou que se arrepende do acidente que provocou a amputação do dedo anelar da mão direita durante uma transmissão ao vivo nos arredores do Rock in Rio. Após passar por cirurgia, ele recebeu alta e disse que pretende ter mais cautela durante as próximas lives.

Lodk e um amigo procuravam possíveis falhas na segurança do festival para produzir conteúdo. Embora tivessem ingressos para o evento, os dois decidiram verificar pontos do perímetro da Cidade do Rock antes de entrar.

Durante a ação, o anel usado pelo streamer ficou preso numa grade, junto com o dedo. Segundo ele, só percebeu a gravidade do ferimento quando o amigo o alertou. Lodk deixou o local de mototáxi e foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde passou pela primeira cirurgia da vida.