O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (8) o afastamento preventivo do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do diretor de Inteligência Policial da corporação, Leandro Almada da Costa.

A decisão determina a abertura de procedimentos criminais e administrativo-disciplinares na Corregedoria da PF para investigar a produção de relatórios de inteligência que monitoravam autoridades.

Mendonça também suspendeu a produção e o compartilhamento de relatórios destinados a analisar a atuação funcional de magistrados, da advocacia pública ou da atividade de polícia judiciária. O ministro pediu ainda uma sessão virtual extraordinária da Segunda Turma do STF para analisar a decisão nesta terça.