Não era uma partida considerada importante do Santos, que defendia em 1956 o título paulista de 1955. A imprensa tratou até com surpresa o fato de o técnico Lula ter usado a formação principal em um amistoso contra o Corinthians Futebol Clube, de Santo André, também chamado de Corinthinha.

Mas foi naquele 7 de setembro que Pelé estreou pelo time adulto alvinegro e deu início à sua lista de 1.283 gols. No bairro da Vila Alzira, em Santo André, aos 15 anos, 10 meses e 15 dias, o menino entrou no segundo tempo e deixou sua marca na vitória por 7 a 1, no estádio Américo Guazzeli, que já não existe mais.

O próprio Edson Arantes do Nascimento nunca tratou aquela jornada como uma das maiores de sua gigantesca carreira. Mas Zaluar, o goleiro do Corinthinha, o Galo Preto da Vila Alzira, depois começou a andar munido de um cartão de visitas com a inscrição "Zaluar – Gol de Rei Pelé – 001".