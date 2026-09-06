Uma mulher de 38 anos é acusada de matar o próprio filho, de dois anos. Aos investigadores, ela disse que acreditava que o menino era o “anticristo” e o “diabo”.
Barrett foi encontrado por uma vizinha pendurado pelas vigas do porão da casa, com uma ligadura no pescoço e os pés sem tocar o chão. A criança estava sem pulso e morreu no local. Uma autópsia confirmou que a causa da morte foi asfixia.
O caso aconteceu em Illinois, nos Estados Unidos. Walsh responde a três acusações de homicídio em primeiro grau.
Depois do crime, Corie Walsh foi encontrada dentro de uma banheira, completamente vestida e com água com sangue. A polícia concluiu que ela também tentou se ferir. Walsh foi levada ao hospital e sofreu ferimentos leves.
Três outros filhos da mulher estavam na residência e foram encontrados sem ferimentos.
Segundo os promotores, Walsh trocou mensagens com amigos sobre o julgamento de Lindsay Clancy poucas horas antes da morte do menino. Clancy é acusada de matar os três filhos e tentar tirar a própria vida. O julgamento terminou em nulidade na sexta-feira (4), após os jurados não chegarem a um consenso.
O marido de Walsh estava fora da cidade no momento do crime e retornou na noite de terça-feira.
Com informações do New York Post.