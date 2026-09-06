Uma mulher de 38 anos é acusada de matar o próprio filho, de dois anos. Aos investigadores, ela disse que acreditava que o menino era o “anticristo” e o “diabo”.

Barrett foi encontrado por uma vizinha pendurado pelas vigas do porão da casa, com uma ligadura no pescoço e os pés sem tocar o chão. A criança estava sem pulso e morreu no local. Uma autópsia confirmou que a causa da morte foi asfixia.

O caso aconteceu em Illinois, nos Estados Unidos. Walsh responde a três acusações de homicídio em primeiro grau.