Facas sujas de sangue e vestígios espalhados por diferentes cômodos foram encontrados pela Polícia Civil no apartamento em que a médica Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, foi morta em Maringá, no Norte do Paraná. Segundo o delegado Adriano Garcia, ela sofreu entre dez e 12 golpes de faca.
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O investigador descreveu o imóvel como um “cenário de terror”. A perícia recolheu elementos que podem ajudar a esclarecer a dinâmica do crime, enquanto o corpo da médica foi encaminhado para necropsia.
Segundo a investigação, o principal suspeito é um homem de 25 anos, pai do bebê de oito meses que estava no apartamento quando a médica foi morta. Ele foi preso em flagrante em Mandaguari, onde estava na casa da mãe.
O bebê foi encontrado próximo ao corpo da mãe depois que vizinhos ouviram o choro e acionaram a Polícia Militar.
O celular do suspeito e o veículo utilizado por ele também foram apreendidos para perícia.
Com informações da Banda B.
Comentários
1 Comentários
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Dalvo 2 dias atrásEu não sei se é coisa da minha cabeça, mas a mim me parece que quanto mais as autoridades falam em medidas de proteção às mulheres, mais elas estão sendo assassinadas... E agora com as eleições, então, os candidatos a governador/senador/deputados, só falam em medidas protetivas implementadas para mulheres em situações de vulnerabilidade, mas os homicídios só fazem aumentar, que negócio é esse??...