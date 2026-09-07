09 de setembro de 2026
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FEMINICÍDIO

Delegado descreve 'cenário de terror' onde médica foi morta

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais via Banda B
Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, foi morta em Maringá, no Norte do Paraná.
Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, foi morta em Maringá, no Norte do Paraná.

Facas sujas de sangue e vestígios espalhados por diferentes cômodos foram encontrados pela Polícia Civil no apartamento em que a médica Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, foi morta em Maringá, no Norte do Paraná. Segundo o delegado Adriano Garcia, ela sofreu entre dez e 12 golpes de faca.

Leia mais: Médica é morta pelo companheiro, e bebê de 8 meses fica órfão

O investigador descreveu o imóvel como um “cenário de terror”. A perícia recolheu elementos que podem ajudar a esclarecer a dinâmica do crime, enquanto o corpo da médica foi encaminhado para necropsia.

Segundo a investigação, o principal suspeito é um homem de 25 anos, pai do bebê de oito meses que estava no apartamento quando a médica foi morta. Ele foi preso em flagrante em Mandaguari, onde estava na casa da mãe.

O bebê foi encontrado próximo ao corpo da mãe depois que vizinhos ouviram o choro e acionaram a Polícia Militar.

O celular do suspeito e o veículo utilizado por ele também foram apreendidos para perícia.

Com informações da Banda B.

Comentários

1 Comentários

  • Dalvo 2 dias atrás
    Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas a mim me parece que quanto mais as autoridades falam em medidas de proteção às mulheres, mais elas estão sendo assassinadas... E agora com as eleições, então, os candidatos a governador/senador/deputados, só falam em medidas protetivas implementadas para mulheres em situações de vulnerabilidade, mas os homicídios só fazem aumentar, que negócio é esse??...