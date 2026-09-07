Facas sujas de sangue e vestígios espalhados por diferentes cômodos foram encontrados pela Polícia Civil no apartamento em que a médica Gassi Paola de Souza Mazia, de 37 anos, foi morta em Maringá, no Norte do Paraná. Segundo o delegado Adriano Garcia, ela sofreu entre dez e 12 golpes de faca.

Leia mais: Médica é morta pelo companheiro, e bebê de 8 meses fica órfão

O investigador descreveu o imóvel como um “cenário de terror”. A perícia recolheu elementos que podem ajudar a esclarecer a dinâmica do crime, enquanto o corpo da médica foi encaminhado para necropsia.