Uma médica de 37 anos foi morta a facadas na noite deste sábado (5) no apartamento em que morava em Maringá, no norte do Paraná. O companheiro dela foi preso em flagrante sob suspeita do crime.

Segundo a polícia, Gassi Paola de Souza Mazia foi esfaqueada por João Vitor Domingues Romeiro, 25, durante uma discussão. A corporação afirma ainda que o casal tinha um relacionamento "conturbado" e havia reatado recentemente.

A médica morreu no local. Romeiro foi preso em flagrante pela Polícia Militar horas depois, na casa de sua mãe, em Mandaguari (cerca de 30 km de Maringá). Ele foi levado a um hospital, pois apresentava ferimentos que, segundo a polícia, podem ter sido causados por faca, e está sob escolta policial.