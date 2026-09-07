As manifestações convocadas pela direita para este 7 de Setembro devem incorporar críticas e pedidos de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a repercussão das mensagens e informações relacionadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Os atos, que também reúnem pautas como críticas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva e apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, passaram a dar maior destaque a pedidos de impeachment e afastamento de Moraes.
A pressão também mira o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, responsável por analisar o andamento de denúncias contra ministros do STF. Senadores que disputam a reeleição também podem ser alvo de cobranças durante as manifestações.
Com atos previstos em diferentes cidades, a mobilização na Avenida Paulista, em São Paulo, deve concentrar a atenção como um indicativo da capacidade de mobilização da direita.
A crise no STF ganhou força após a divulgação de um relatório da Polícia Federal com informações sobre contatos entre Moraes e Daniel Vorcaro. O caso também provocou divergências envolvendo o ministro André Mendonça e questionamentos da Procuradoria-Geral da República sobre a apuração.
Enquanto a oposição pretende utilizar os protestos para pressionar o ministro e o Supremo, o governo federal prepara ações para o feriado com foco em soberania nacional, democracia e defesa das instituições.
Com informações do ND Mais.
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1 Comentários
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jaques campos 1 dia atrasEsses bolsonaristas procuram se utilizar das comemorações civicas e dos simbolos nacionais para promoverem ganhos politicos. Costumam tambem deturpar os fatos, como exemplo este procedimento ilegal do ministro chamado terrivelmente evangelico, que quebrou sigilo direcionado, para expor um colega da corte, e vem agindo de maneira irregular e parcial para favorecer sua preferência da disputa eleitoral.