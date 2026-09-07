As manifestações convocadas pela direita para este 7 de Setembro devem incorporar críticas e pedidos de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a repercussão das mensagens e informações relacionadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Os atos, que também reúnem pautas como críticas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva e apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, passaram a dar maior destaque a pedidos de impeachment e afastamento de Moraes.

A pressão também mira o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, responsável por analisar o andamento de denúncias contra ministros do STF. Senadores que disputam a reeleição também podem ser alvo de cobranças durante as manifestações.