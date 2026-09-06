06 de setembro de 2026
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RAINHA DA BATERIA

Anitta assume posto de Virginia na Grande Rio; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/@anitta/Instagram
Segundo Anitta, a decisão levou em conta a satisfação da comunidade e da escola com a escolha de seu nome.
Segundo Anitta, a decisão levou em conta a satisfação da comunidade e da escola com a escolha de seu nome.

A Grande Rio anunciou Anitta como rainha de bateria para o Carnaval de 2027. A escola de samba e a cantora divulgaram a novidade neste domingo (6), em uma publicação conjunta no Instagram.

No vídeo, Anitta afirmou que recebeu o convite com respeito pela importância do Carnaval e destacou que sua presença deve estar a serviço da escola, da comunidade, da bateria e dos profissionais envolvidos no desfile.

A cantora também explicou que aguardou o momento adequado para oficializar a novidade por causa da agenda de shows. Segundo Anitta, a decisão levou em conta a satisfação da comunidade e da escola com a escolha de seu nome.

Anitta assume o posto que foi ocupado por Virginia Fonseca no Carnaval de 2026. Antes de Virginia, a posição pertenceu à atriz Paolla Oliveira.

Com informações do Metrópoles.

Veja vídeo:

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