A Grande Rio anunciou Anitta como rainha de bateria para o Carnaval de 2027. A escola de samba e a cantora divulgaram a novidade neste domingo (6), em uma publicação conjunta no Instagram.

No vídeo, Anitta afirmou que recebeu o convite com respeito pela importância do Carnaval e destacou que sua presença deve estar a serviço da escola, da comunidade, da bateria e dos profissionais envolvidos no desfile.

A cantora também explicou que aguardou o momento adequado para oficializar a novidade por causa da agenda de shows. Segundo Anitta, a decisão levou em conta a satisfação da comunidade e da escola com a escolha de seu nome.