Pesquisas da Quaest divulgadas entre 24 de agosto e 4 de setembro mostram um cenário dividido na corrida presidencial de 2026. Lula (PT) aparece à frente, fora da margem de erro, em nove estados, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) lidera em sete.

Nos três maiores colégios eleitorais do país — São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro — os dois estão tecnicamente empatados. A mesma situação é registrada no Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Tocantins.

Lula lidera em Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Os melhores resultados do presidente aparecem no Maranhão (58%), Ceará (54%), Pernambuco (54%), Rio Grande do Norte (54%) e Sergipe (53%).