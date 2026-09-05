Uma brasileira foi condenada a prisão perpétua na Itália pelo assassinato de seu companheiro em uma emboscada para simular um atropelamento em 2024.

Adilma Pereira Carneiro, 50, foi apontada como mentora do crime. Em um Tribunal do Júri de 12 horas em junho, o Tribunal de Assize de Busto Arsizio a considerou culpada pela morte do italiano Fabio Ravasio, que foi atingido por um carro enquanto andava de bicicleta na província de Milão.

Na época, o atropelamento parecia ter sido um acidente de trânsito. No entanto, segundo o Ministério Público, a acusada orquestrou o homicídio durante meses por motivos econômicos, com o objetivo de ficar com o patrimônio do namorado.