O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) visita Joinville, no Norte de Santa Catarina, em 12 de setembro para participar de um congresso do partido. O evento tem ingressos entre R$ 30 e R$ 1.014, valor superior ao do Rock in Rio, cujo ingresso citado na publicação custa R$ 870.
O congresso será realizado no Restaurante Rudnick, às margens da BR-101, das 14h às 20h. De acordo com o site do Missão, o ingresso de R$ 30, atualmente no segundo lote, dá acesso à área comum. Já a entrada de R$ 1.014 inclui acesso à área VIP e serviço de open bar, conforme regras e condições divulgadas pela organização.
A programação detalhada ainda não foi divulgada. O NSC Total informou que procurou a assessoria de Renan Santos para obter informações sobre o evento e os valores cobrados, mas não recebeu resposta até a publicação.
Renan é um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL) e do Partido Missão. Seu envolvimento com a política começou após os protestos de 2013. O MBL ganhou destaque ao organizar manifestações em defesa da Operação Lava-Jato e pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, em 2016.
Em 2026, seu candidato a vice-presidente é o tenente-coronel da reserva Aroldo Medina, também do Missão.
Com informações do NSC Total.