O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) visita Joinville, no Norte de Santa Catarina, em 12 de setembro para participar de um congresso do partido. O evento tem ingressos entre R$ 30 e R$ 1.014, valor superior ao do Rock in Rio, cujo ingresso citado na publicação custa R$ 870.

O congresso será realizado no Restaurante Rudnick, às margens da BR-101, das 14h às 20h. De acordo com o site do Missão, o ingresso de R$ 30, atualmente no segundo lote, dá acesso à área comum. Já a entrada de R$ 1.014 inclui acesso à área VIP e serviço de open bar, conforme regras e condições divulgadas pela organização.

A programação detalhada ainda não foi divulgada. O NSC Total informou que procurou a assessoria de Renan Santos para obter informações sobre o evento e os valores cobrados, mas não recebeu resposta até a publicação.