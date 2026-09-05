07 de setembro de 2026
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Passageiro é amarrado a assento ao criar confusão em voo; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/X
Segundo testemunhas, o homem começou a gritar cerca de duas horas após a decolagem e agrediu outro passageiro.
Segundo testemunhas, o homem começou a gritar cerca de duas horas após a decolagem e agrediu outro passageiro.

Um passageiro foi amarrado com fita adesiva ao assento durante voo da American Airlines entre Dallas-Fort Worth e Newark, nos Estados Unidos, após confusão a bordo. O avião precisou fazer um pouso não programado em Baltimore na noite de quinta-feira (3).

Segundo testemunhas ouvidas pela CBS News, o homem começou a gritar cerca de duas horas após a decolagem e agrediu outro passageiro. Dois passageiros ajudaram a contê-lo com abraçadeiras fornecidas por uma comissária e fita adesiva.

Uma foto divulgada por uma das testemunhas mostra o homem com os braços, o tronco e a cabeça presos ao assento.

As testemunhas afirmaram ainda que o passageiro insultou uma comissária com uma expressão racista e fez comentários homofóbicos antes de ficar violento. A tripulação então decidiu contê-lo e desviar o voo.

Após a retirada do homem pelas autoridades em Baltimore, a aeronave seguiu para Newark.

A American Airlines afirmou que a segurança de passageiros e funcionários é prioridade e que não tolera violência.

O FBI informou que o passageiro está sob custódia por acusações estaduais. Os agentes também investigam o caso e vão avaliar, junto ao Ministério Público Federal do Distrito de Maryland, a possibilidade de apresentar acusações federais. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Com informações da CBS Texas.

— Complex (@Complex) September 4, 2026

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