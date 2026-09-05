Um passageiro foi amarrado com fita adesiva ao assento durante voo da American Airlines entre Dallas-Fort Worth e Newark, nos Estados Unidos, após confusão a bordo. O avião precisou fazer um pouso não programado em Baltimore na noite de quinta-feira (3).
Segundo testemunhas ouvidas pela CBS News, o homem começou a gritar cerca de duas horas após a decolagem e agrediu outro passageiro. Dois passageiros ajudaram a contê-lo com abraçadeiras fornecidas por uma comissária e fita adesiva.
Uma foto divulgada por uma das testemunhas mostra o homem com os braços, o tronco e a cabeça presos ao assento.
As testemunhas afirmaram ainda que o passageiro insultou uma comissária com uma expressão racista e fez comentários homofóbicos antes de ficar violento. A tripulação então decidiu contê-lo e desviar o voo.
Após a retirada do homem pelas autoridades em Baltimore, a aeronave seguiu para Newark.
A American Airlines afirmou que a segurança de passageiros e funcionários é prioridade e que não tolera violência.
O FBI informou que o passageiro está sob custódia por acusações estaduais. Os agentes também investigam o caso e vão avaliar, junto ao Ministério Público Federal do Distrito de Maryland, a possibilidade de apresentar acusações federais. A identidade do suspeito não foi divulgada.
Com informações da CBS Texas.
A passenger was duct-taped to his seat after allegedly making racist and anti-gay remarks on an American Airlines flight.
According to TMZ, the man allegedly used the N-word toward a Black flight attendant and became violent, hitting another passenger and pushing a woman who… pic.twitter.com/GuqwkeEdoh