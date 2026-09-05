Um passageiro foi amarrado com fita adesiva ao assento durante voo da American Airlines entre Dallas-Fort Worth e Newark, nos Estados Unidos, após confusão a bordo. O avião precisou fazer um pouso não programado em Baltimore na noite de quinta-feira (3).

Segundo testemunhas ouvidas pela CBS News, o homem começou a gritar cerca de duas horas após a decolagem e agrediu outro passageiro. Dois passageiros ajudaram a contê-lo com abraçadeiras fornecidas por uma comissária e fita adesiva.

Uma foto divulgada por uma das testemunhas mostra o homem com os braços, o tronco e a cabeça presos ao assento.