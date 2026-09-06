O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou neste domingo (6) para análise do plenário da Corte o relatório da Polícia Federal que reúne mensagens e contatos entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A decisão sobre os próximos passos cabe ao presidente do STF, Edson Fachin.

Fachin aguarda as manifestações de Mendonça, Moraes, do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. O prazo termina na sexta-feira (11).

Entre as opções está levar o caso ao plenário, em sessão pública ou fechada. Nesse cenário, os ministros analisam se abrem uma investigação ou arquivam o relatório. Fachin também pode decidir individualmente sobre a abertura ou o arquivamento.