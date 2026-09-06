Incêndio atinge galpão da Ceagesp; há risco de desabamento
| Tempo de leitura: 1 min
Um incêndio atingiu um galpão da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, na noite de sábado (5).
O imóvel foi interditado preventivamente pela Defesa Civil por risco de desabamento após ter a estrutura comprometida pelas chamas. Não houve vítimas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h20. Foram mobilizadas 16 viaturas para combater o fogo, que foi controlado já na manhã deste domingo (6). As equipes fizeram o rescaldo após o controle das chamas.
Segundo a Defesa Civil, o galpão foi integralmente atingido pelo incêndio. O órgão informou que uma vistoria técnica seria realizada neste domingo, mas a avaliação interna não havia sido possível até então devido ao risco de colapso da estrutura.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas. O imóvel estava fechado quando as chamas começaram.
As primeiras informações do Corpo de Bombeiros indicavam que o fogo havia atingido outras estruturas do entreposto. Posteriormente, porém, a Defesa Civil informou que o incêndio ficou restrito ao galpão.
A Ceagesp afirmou que o entreposto funcionaria normalmente neste domingo. O varejão estava previsto para ocorrer das 7h às 13h30. A companhia ainda não havia divulgado estimativa de prejuízo ou informado quais mercadorias estavam armazenadas no galpão atingido.
O Entreposto Terminal São Paulo é o principal complexo da Ceagesp e recebe cerca de 50 mil pessoas e 12 mil veículos por dia, segundo dados da companhia.