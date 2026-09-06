Um incêndio atingiu um galpão da Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, na noite de sábado (5).

O imóvel foi interditado preventivamente pela Defesa Civil por risco de desabamento após ter a estrutura comprometida pelas chamas. Não houve vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h20. Foram mobilizadas 16 viaturas para combater o fogo, que foi controlado já na manhã deste domingo (6). As equipes fizeram o rescaldo após o controle das chamas.