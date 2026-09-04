Um homem é suspeito de provocar incêndio no próprio apartamento e fugir após pular nu da sacada, na manhã desta sexta-feira (4), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O imóvel foi completamente destruído pelas chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio atingiu um condomínio do bairro Chácaras Tubalina. Após deixar o apartamento, o homem entrou num carro e fugiu, mas bateu contra o poste na rua de acesso ao condomínio.

Uma gestante que também morava no imóvel precisou de atendimento do Samu por inalar fumaça. Ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar. Não houve outras vítimas diretamente atingidas pelo fogo.