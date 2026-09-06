A Caixa Econômica Federal sorteou às 11h deste domingo (6) o concurso 3054 da Mega-Sena. O prêmio principal é de R$48 milhões.
Os números revelados foram:
43 - 58 - 24 - 47 - 08 - 17
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e Facebook.
Desde o dia 19 de julho, os sorteios de todas as loterias que ocorriam aos sábados, incluindo a Mega-Sena, passaram a ser realizados aos domingos.
As apostas podem ser feitas até as 22h da véspera nas lotéricas, no portal de loterias da Caixa e no aplicativo. Os bolões, por sua vez, podem ser realizados nos canais eletrônicos da Caixa até 15 minutos antes do sorteio.