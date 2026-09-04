A Justiça de São Paulo manteve a rescisão indireta do contrato e a indenização por danos morais à funcionária do Burger King que não recebeu uniforme adequado ao seu corpo e que relatou ter sido alvo de piadas e depreciativos. A Zamp S.A., responsável pela marca, terá de pagar a indenização.

A decisão também determinou o pagamento de adicional de insalubridade, horas extras, intervalo não usufruído integralmente, vale-refeição e R$ 3.150 de Participação nos Lucros e Resultados (PLR). O valor provisório da condenação foi elevado para R$ 150 mil e ainda será recalculado.

Segundo o processo, a coordenadora de turno da unidade do BK no Shopping Morumbi, na zona sul da capital, teve de constratar costureira para adaptar a calça do uniforme, e foi alvo de zombaria de colegas e da gerência. Testemunhas relataram que uma chefe disse que ela deveria emagrecer para conseguir usar as roupas.