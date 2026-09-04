O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu reservadamente com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, na manhã desta sexta-feira (4), no Palácio do Planalto, informou o portal Metrópoles.

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O encontro foi realizado no gabinete de Lula, antes de uma cerimônia oficial. Também participaram os ministros Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), e Wellington César Lima e Silva, da Justiça.