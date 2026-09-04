O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu reservadamente com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, na manhã desta sexta-feira (4), no Palácio do Planalto, informou o portal Metrópoles.
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O encontro foi realizado no gabinete de Lula, antes de uma cerimônia oficial. Também participaram os ministros Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), e Wellington César Lima e Silva, da Justiça.
Durante a conversa, Lula citou os pronunciamentos feitos por ele e por Fachin na quinta-feira (3) sobre a crise no STF e pediu que Fachin e Gonet apresentassem uma resposta “equilibrada” para a situação.
Após a cerimônia, Lula voltou a se reunir reservadamente com Fachin. Dessa vez, o encontro também contou com o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luís Felipe Salomão.
Com informações do Metrópoles.