Cerca de 2 mil estudantes e professores passaram mal na Indonésia nos últimos três dias após consumir refeições distribuídas pelo programa governamental de alimentação escolar gratuita. Os casos são investigados pelas autoridades locais.

O episódio mais recente é de uma escola de ensino médio em Rembang, na região de Java Central. Segundo a direção, 752 alunos e 25 professores apresentaram sintomas como diarreia após o almoço de quarta-feira (2).

A escola enviou quase 1,2 mil estudantes e 95 funcionários para casa. Algumas pessoas precisaram de atendimento hospitalar. O governo informou que vai cobrir os custos médicos, enquanto o distribuidor responsável pelas refeições foi ao local para assumir a responsabilidade pela intoxicação.