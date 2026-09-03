O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), defendeu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante sessão na noite de quarta-feira (2) e fez referência à relação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com políticos.

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Alcolumbre afirmou que voltaria ao assunto “no momento adequado” e citou o pedido de R$ 130 milhões feito à mesma pessoa para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi interpretada como um recado a Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência e aliado de Vorcaro.