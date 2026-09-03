O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), defendeu o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante sessão na noite de quarta-feira (2) e fez referência à relação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro com políticos.
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Alcolumbre afirmou que voltaria ao assunto “no momento adequado” e citou o pedido de R$ 130 milhões feito à mesma pessoa para a produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi interpretada como um recado a Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência e aliado de Vorcaro.
Segundo aliados de Flávio ouvidos pelo g1, a manifestação de Alcolumbre gerou preocupação na oposição. O presidente do Senado também pode retomar politicamente o caso do filme “Dark Horse”, cinebiografia de Jair Bolsonaro, às vésperas das eleições.
Alcolumbre discursou em meio à revelação das relações de Vorcaro com integrantes do Congresso e com Moraes. Na avaliação de interlocutores de Alcolumbre, parlamentares de diferentes partidos mantinham proximidade com o ex-banqueiro.
Outro ponto citado é a atuação de possível frente suprapartidária ligada a Vorcaro no Congresso. Esse grupo teria contribuído para barrar, no primeiro semestre, uma CPI destinada a investigar o Banco Master.
Alcolumbre também enfrenta questionamentos relacionados ao Amapá Previdência, fundo de servidores públicos do estado que investiu em títulos do Master. O dirigente afastado responsável pelo fundo é apontado como afilhado político do presidente do Senado.
Diante desse cenário, a apuração do caso envolvendo Vorcaro e Moraes permanece concentrada no Supremo. Senadores avaliam que a postura de Alcolumbre pode fortalecer entre candidatos da oposição ao Senado o discurso pela renovação da Casa e pela abertura de processos de impeachment contra ministros do STF.
Com informações do g1 e TV Globo.