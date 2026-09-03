A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte da professora de história Giulia Silva de Araújo, de 26 anos, após dois atendimentos no Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá, zona norte do Rio. Ela morreu na sexta-feira (28), após sofrer parada cardíaca em outra unidade de saúde.

Giulia procurou o hospital pela manhã, com dores fortes no peito e falta de ar. Após exames, recebeu alta com diagnóstico relacionado a crise de ansiedade. Às 11h14, retornou à unidade com os mesmos sintomas e foi novamente liberada.

Segundo o hospital, no primeiro atendimento, os exames, incluindo eletrocardiograma, apresentaram resultados dentro dos parâmetros normais. Na segunda consulta, foram repetidos os exames e realizados hemograma e radiografia do tórax. A unidade informou que a nova alta foi prescrita diante da normalidade dos indicadores vitais.