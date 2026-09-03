Um motorista de aplicativo de 37 anos registrou boletim de ocorrência por importunação sexual por ter recebido a proposta de sexo oral como forma de pagamento de uma corrida no Distrito Federal.
O caso aconteceu na madrugada de domingo (30), após um show no Setor de Clubes Sul. Segundo Leandro Marques Máximo, o passageiro propôs a corrida até Samambaia pelo valor de R$ 151 e, em seguida, fez a proposta sexual.
A abordagem foi registrada pela câmera instalada no veículo do motorista. Leandro recusou a proposta, e o passageiro cancelou a corrida e entrou em outro carro de aplicativo.
O motorista também relatou que outros profissionais da categoria já registraram situações semelhantes. Segundo ele, pelo menos cinco casos envolvendo propostas de sexo oral foram feitas nos últimos meses no Distrito Federal.
Com informações do Metrópoles.