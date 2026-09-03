Um motorista de aplicativo de 37 anos registrou boletim de ocorrência por importunação sexual por ter recebido a proposta de sexo oral como forma de pagamento de uma corrida no Distrito Federal.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (30), após um show no Setor de Clubes Sul. Segundo Leandro Marques Máximo, o passageiro propôs a corrida até Samambaia pelo valor de R$ 151 e, em seguida, fez a proposta sexual.

A abordagem foi registrada pela câmera instalada no veículo do motorista. Leandro recusou a proposta, e o passageiro cancelou a corrida e entrou em outro carro de aplicativo.