O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, defendeu nesta sexta-feira (4) o fim do inquérito das fake news e a aprovação da sua proposta de código de ética como solução pra crise da corte.

O magistrado discursou no Palácio do Planalto nesta manhã.

Leia mais: Moraes pede a Fachin investigação contra André Mendonça