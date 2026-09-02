A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (2) a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua por seis dias e folga um. A PEC 221/2019 segue agora para análise do Plenário.

Relatada pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), a proposta reduz a jornada máxima semanal de 44 para 40 horas e mantém o limite de oito horas diárias. O texto também estabelece dois dias de repouso semanal remunerado, preferencialmente um deles aos domingos, sem redução de salário.

A PEC foi aprovada em votação simbólica, com 27 senadores presentes. Rogério Marinho (PL-RN), Jaime Bagattoli (PL-RO), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Tereza Cristina (PP-MS) registraram voto contrário. A CCJ também aprovou a tramitação em calendário especial, com o objetivo de reduzir os prazos regimentais.

Como será a mudança