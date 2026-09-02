Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa presidencial, com 37% das intenções de voto no primeiro turno. Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo, com 29%, e o escritor Augusto Cury (Avante) ocupa a terceira posição, com 10%.

Renan Santos (Missão) tem 3%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) registram 1% cada. Samara Martins (UP) também tem 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Na pesquisa estimulada, 11% dos entrevistados estão indecisos e 7% afirmam que votarão em branco ou nulo ou não irão votar. O cenário não inclui Pablo Marçal (PRTB).