Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (2) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa presidencial, com 37% das intenções de voto no primeiro turno. Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo, com 29%, e o escritor Augusto Cury (Avante) ocupa a terceira posição, com 10%.
Renan Santos (Missão) tem 3%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) registram 1% cada. Samara Martins (UP) também tem 1%. Os demais candidatos não pontuaram.
Na pesquisa estimulada, 11% dos entrevistados estão indecisos e 7% afirmam que votarão em branco ou nulo ou não irão votar. O cenário não inclui Pablo Marçal (PRTB).
A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país, entre 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-07065/2026.
Na pesquisa espontânea, Lula aparece com 28%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 20%, e Augusto Cury, com 4%. Outros candidatos somam 4%, enquanto 42% dos entrevistados estão indecisos.
No segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, os dois aparecem tecnicamente empatados: Lula tem 42% e Flávio, 41%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 13%, e 4% estão indecisos.