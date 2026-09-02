Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master, enviou pelo menos 28 mensagens a um número atribuído ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), entre 12 e 17 de novembro de 2025, segundo relatório da Polícia Federal (PF).
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Nos contatos, o banqueiro pediu encontros com Moraes, reclamou do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e perguntou se o ministro poderia "sensibilizar" Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF.
Em 15 de novembro, Vorcaro questionou:
"Que loucura, bem na semana que estou resolvendo tudo. Aquele mesmo juiz Ricardo? E o Galipolo ta sabendo? Conseguimos fazer algo? Acha que segunda ja tenho que estar fora?"
No dia seguinte, voltou a perguntar sobre uma possível operação:
"Voce acha que existe alguma chance disso acontecer amanha de manha?"
Na mesma sequência de mensagens, pediu que Moraes tentasse contato com Andrei Rodrigues:
"o Andrei conseguir atrasar para poutra [outra] semana, pois teria feriado, o banco nao quebra. Tenta chamar ele e sensibilizar isso se achar possível".
Vorcaro também solicitou ajuda para falar com Galípolo e afirmou estar tentando concluir acordos para evitar problemas com o Banco Master.
Em 17 de novembro, horas antes de ser preso no aeroporto de Guarulhos (SP), o então banqueiro enviou novas mensagens ao número atribuído a Moraes. Em uma delas, escreveu:
"Alguma novidade?"
Segundo a PF, o relatório não contém as respostas enviadas pelo número atribuído a Moraes. O documento reúne mensagens extraídas do celular de Vorcaro, apreendido durante a Operação Compliance Zero.
Vorcaro foi preso ao tentar embarcar em um avião particular com destino a Malta, na Europa.
Com informações do g1.
Comentários
1 Comentários
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Mister Chandon Master Dark Loby 1 dia atrasDeixem em paz os Carecas do INSS e do STF, pois a final de contas e segundo a lenda é dos Carecas que as eleitoras gostam mais. Kkkkkkkkkkkkkkk