03 de setembro de 2026
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Vorcaro enviou 28 mensagens a Moraes antes de ser preso

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Rosinei Coutinho/STF
Segundo a PF, o relatório não contém as respostas enviadas pelo número atribuído a Moraes.
Segundo a PF, o relatório não contém as respostas enviadas pelo número atribuído a Moraes.

Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master, enviou pelo menos 28 mensagens a um número atribuído ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), entre 12 e 17 de novembro de 2025, segundo relatório da Polícia Federal (PF).

Leia mais: Vorcaro perguntou a Moraes sobre sair do país antes de ação da PF

Nos contatos, o banqueiro pediu encontros com Moraes, reclamou do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e perguntou se o ministro poderia "sensibilizar" Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF.

Em 15 de novembro, Vorcaro questionou:

"Que loucura, bem na semana que estou resolvendo tudo. Aquele mesmo juiz Ricardo? E o Galipolo ta sabendo? Conseguimos fazer algo? Acha que segunda ja tenho que estar fora?"

No dia seguinte, voltou a perguntar sobre uma possível operação:

"Voce acha que existe alguma chance disso acontecer amanha de manha?"

Na mesma sequência de mensagens, pediu que Moraes tentasse contato com Andrei Rodrigues:

"o Andrei conseguir atrasar para poutra [outra] semana, pois teria feriado, o banco nao quebra. Tenta chamar ele e sensibilizar isso se achar possível".

Vorcaro também solicitou ajuda para falar com Galípolo e afirmou estar tentando concluir acordos para evitar problemas com o Banco Master.

Em 17 de novembro, horas antes de ser preso no aeroporto de Guarulhos (SP), o então banqueiro enviou novas mensagens ao número atribuído a Moraes. Em uma delas, escreveu:

"Alguma novidade?"

Segundo a PF, o relatório não contém as respostas enviadas pelo número atribuído a Moraes. O documento reúne mensagens extraídas do celular de Vorcaro, apreendido durante a Operação Compliance Zero.

Vorcaro foi preso ao tentar embarcar em um avião particular com destino a Malta, na Europa.

Com informações do g1.

Comentários

1 Comentários

  • Mister Chandon Master Dark Loby 1 dia atras
    Deixem em paz os Carecas do INSS e do STF, pois a final de contas e segundo a lenda é dos Carecas que as eleitoras gostam mais. Kkkkkkkkkkkkkkk