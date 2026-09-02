Daniel Vorcaro, então dono do Banco Master, enviou pelo menos 28 mensagens a um número atribuído ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), entre 12 e 17 de novembro de 2025, segundo relatório da Polícia Federal (PF).

Leia mais: Vorcaro perguntou a Moraes sobre sair do país antes de ação da PF

Nos contatos, o banqueiro pediu encontros com Moraes, reclamou do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e perguntou se o ministro poderia "sensibilizar" Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF.