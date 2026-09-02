O ex-banqueiro Daniel Vorcaro afirmou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter uma “dívida de vida” com o magistrado e agradeceu por “tudo”, segundo relatório da Polícia Federal (PF).
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O texto foi enviado às 21h17 de 14 de novembro, após a troca de mensagens entre os dois sobre um encontro na casa de Vorcaro. Na ocasião, o ex-banqueiro escreveu:
"Estamos juntos sempre. Você sabe que tenho gratidão da minha vida a você. Toda minha família, funcionários, parceiros amigos que dependem de nós têm uma dívida de vida contigo e com sua família. Muito obrigado por tudo. Agora é continuar na pegada pra conseguir concluir, se Deus quiser."
O relatório reproduz as mensagens encontradas no celular de Vorcaro, apreendido durante a Operação Compliance Zero. O aparelho tinha um contato salvo como "Alexandre de Moraes BRASILIA", para o qual, segundo a PF, eram encaminhadas mensagens e capturas de tela pelo WhatsApp.
Horas antes da mensagem de agradecimento, Vorcaro havia escrito:
"Opa tudo bem? Marcado amanha la em casa as 14 ou prefere deixar pra semana que vem [sic.]?"
Mais tarde, às 13h03, enviou:
"Vou chegar 14:30 ok! La em casa marcado".
O relatório não informa o assunto tratado no encontro nem reproduz eventual resposta de Moraes à mensagem de agradecimento.
O documento foi elaborado a pedido do ministro André Mendonça, que retirou o sigilo do material e o encaminhou para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).
Com informações do g1 e TV Globo.