O ex-banqueiro Daniel Vorcaro afirmou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter uma “dívida de vida” com o magistrado e agradeceu por “tudo”, segundo relatório da Polícia Federal (PF).

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O texto foi enviado às 21h17 de 14 de novembro, após a troca de mensagens entre os dois sobre um encontro na casa de Vorcaro. Na ocasião, o ex-banqueiro escreveu: