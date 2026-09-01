O filho de Paulo Gonet, procurador-geral da República, pediu a Daniel Vorcaro para ir a um evento custeado pelo então banqueiro em Londres, com despesas pagas, aponta um relatório da Polícia Federal que analisou mensagens do dono do Banco Master.

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O evento, um fórum jurídico que seria realizado no ano passado não aconteceu. No mesmo ano, o Master e Vorcaro estiveram na mira da operação que levou à prisão do ex-banqueiro, em novembro. Procurado por meio de sua assessoria de comunicação, Gonet não se manifestou. O PGR participaria desse fórum.