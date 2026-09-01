O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) informações complementares sobre uma mensagem enviada pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes, apurou o portal Metrópoles.

Segundo relatório da Polícia Federal (PF), a mensagem cita a necessidade de “proteção” de Andrei e Paulo. A corporação identificou os nomes como referências a Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, e Paulo Gonet, procurador-geral da República.

De acordo com a apuração preliminar da PF, Vorcaro enviou a mensagem a Moraes. O conteúdo integra um dos capítulos da investigação sobre o caso Master.