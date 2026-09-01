O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) informações complementares sobre uma mensagem enviada pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes, apurou o portal Metrópoles.
Segundo relatório da Polícia Federal (PF), a mensagem cita a necessidade de “proteção” de Andrei e Paulo. A corporação identificou os nomes como referências a Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, e Paulo Gonet, procurador-geral da República.
De acordo com a apuração preliminar da PF, Vorcaro enviou a mensagem a Moraes. O conteúdo integra um dos capítulos da investigação sobre o caso Master.
No ofício, Mendonça solicitou esclarecimentos à PGR sobre a mensagem e as circunstâncias relacionadas ao seu envio.
Com informações do Metrópoles.